2020-03-18T22:10:03+03:00
Кострома

Одну убил, другого порезал: в Костроме осудят рецидивиста

Никто не думал, что застолье закончится трагедией
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина жил в квартире у потерпевшего около двух месяцев после освобождения из мест лишения свободыМужчина жил в квартире у потерпевшего около двух месяцев после освобождения из мест лишения свободыФото: СУ СКР по Костромской области
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В ночь с 14 на 15 марта 2020 года подозреваемый вместе с 66-летней костромичкой выпивал в квартире знакомого на проезде Бабушкиной. В какой-то момент собутыльники поругались. Мужчина разошелся, не смог остановиться, и ударил ножом приятельницу. Женщина скончалась на месте. Хозяин жилища тоже получил резаные раны, ему помогли врачи.

– Подозреваемый проживал в квартире у потерпевшего около двух месяцев после освобождения из мест лишения свободы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

Суд избрал для костромича меру пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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