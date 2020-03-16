2020-03-16T23:46:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавируса на территории Ярославского региона нет»: в департаменте здравоохранения ответили на острые вопросы о COVID-19

И рассказали, когда в аптеках вновь появятся медицинские маски
Екатерина РЯБЦЕВА
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В случае эпидемии пациентам предоставят 600 коек в подготовленных отделениях городских и районных больницВ случае эпидемии пациентам предоставят 600 коек в подготовленных отделениях городских и районных больницФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На брифинге в департаменте здравоохранения и фармации обсудили насущные темы последних дней – коронавирус и эпидемиологическую ситуацию в Ярославском регионе.

Директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев вместе с руководителем Роспотребнадзора Александром Звягиным отметили, что за все время распространения вируса COVID-19 в в Ярославской области побывало на карантине 232 человека, 27 из них – граждане Китайской Народной Республики. В настоящий момент наши врачи наблюдают 90 пациентов, которые недавно вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран: 86 россиян и 4 китайца.

– Официально подтвержденных случаев коронавируса на территории региона нет, – много раз повторяют спикеры во время брифинга. – Не верьте слухам.

В случае, если в Ярославле и других городах области вдруг вспыхнет эпидемия, пациентам предоставят 600 коек в подготовленных отделениях городских и районных больниц. Также в ярославских лечебных заведениях имеется 34 аппарата для искусственной вентиляции легких и чуть больше, чем 1,5 миллиона медицинских масок.

А вот в аптеках Ярославля, Рыбинска, Углича и Ростова с масками дела обстоят хуже – их нет. Но поставщики обещают: к концу недели все желающие смогут купить средства индивидуальной защиты. На противовирусные препараты дефицита пока не наблюдается, а вот с дезинфицирующими средствами тоже возникли трудности – они стремительно убывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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