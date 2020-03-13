В Костроме местный житель изнасиловал девушку, угрожая ей убийством
И получил 10 лет колонии строго режима
После совершения преступления костромич скрылся в неизвестном направленииФото: СУ СКР по Костромской области
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28 сентября 2019 года примерно в 4 часа 30 минут на улице Ленина 37-летний местный житель напал на девушку и изнасиловал ее, угрожая убийством. После этого он скрылся в неизвестном направлении.
– Действиями обвиняемого потерпевшей причинены телесные повреждения, не опасные для жизни, – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.
Насильника задержали и возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU