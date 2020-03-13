В Костроме местный житель изнасиловал девушку, угрожая ей убийством

28 сентября 2019 года примерно в 4 часа 30 минут на улице Ленина 37-летний местный житель напал на девушку и изнасиловал ее, угрожая убийством. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

– Действиями обвиняемого потерпевшей причинены телесные повреждения, не опасные для жизни, – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

Насильника задержали и возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.