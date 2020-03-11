В Костроме разыскивают мужчину, который представляется разными именами
Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления
Возможно, разыскиваемый, оставил усы, но сбрил волосыФото: СУ СКР по Костромской области
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Костромская полиция и следователи разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Он может представляться Волковым Романом Евгеньевичем, 1964 года рождения, или Симоновым Романом Романовичем, 1965 года рождения, либо бывшим военнослужащим.
Мужчина выглядит на 50-55 лет, рост средний – 170 сантиметров, телосложение худощавое, азиатский тип лица, могут быть усы. Волосы стриженные. При себе имеет дорожную сумку.
Если вам что-нибудь известно, позвоните 02 или 39-73-25.
ИСТОЧНИК KP.RU