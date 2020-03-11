В Костроме разыскивают мужчину, который представляется разными именами

Костромская полиция и следователи разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Он может представляться Волковым Романом Евгеньевичем, 1964 года рождения, или Симоновым Романом Романовичем, 1965 года рождения, либо бывшим военнослужащим.

Мужчина выглядит на 50-55 лет, рост средний – 170 сантиметров, телосложение худощавое, азиатский тип лица, могут быть усы. Волосы стриженные. При себе имеет дорожную сумку.

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