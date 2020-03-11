2020-03-11T16:57:03+03:00
Кострома

В Костроме разыскивают мужчину, который представляется разными именами

Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Возможно, разыскиваемый, оставил усы, но сбрил волосыВозможно, разыскиваемый, оставил усы, но сбрил волосыФото: СУ СКР по Костромской области
Изменить размер текста:

Костромская полиция и следователи разыскивает мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Он может представляться Волковым Романом Евгеньевичем, 1964 года рождения, или Симоновым Романом Романовичем, 1965 года рождения, либо бывшим военнослужащим.

Мужчина выглядит на 50-55 лет, рост средний – 170 сантиметров, телосложение худощавое, азиатский тип лица, могут быть усы. Волосы стриженные. При себе имеет дорожную сумку.

Если вам что-нибудь известно, позвоните 02 или 39-73-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Последний бой «бронепоезда»
В Рыбинске завершается ремонт детского сада
Подрядчик устранит дефекты, появившиеся на асфальте Глебовской дороги
В Ярославле отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Ярославские школьники поучаствуют в акции «Каникулы для чтения»
В Ярославле станцуют «Севастопольский вальс» и проверят интеллект
Ярославец устроил ДТП, скрылся с места и соврал, что машина была угнана
Фестиваль постной кухни откроется в Ярославле 26 марта
Новый ФОК с бассейном в Ростове откроют в конце этого года
В Рыбинске мужчина стрелял в человека из пистолета и требовал деньги
Кто в Ярославской области получит право на бесплатный проезд
В Ярославле на Панина внедорожник протаранил Ауди и скрылся с места ДТП
В Ярославле дали названия пяти новым улицам
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта Глебовской автодороги
Ярославец обворовывал посетительниц кафе
В Ярославской области может находиться пропавшая жительница Иванова
Дорогая спортивная машина с ярославскими номерами катается по пешеходному проспекту в Саратове
В Ярославле покупатели смогут нажаловаться на продавцов по «горячей линии»
Ярославское АТП закупит китайские автобусы
В Переславле загорелась школа
В Ярославле проходит первенство ЦФО по боксу
Ярославец, чтобы продать квартиру, заплатил полмиллиона алиментов
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Ярославскую область
Житель Ярославской области погасил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела
Житель Ярославской области может сесть за хранение винтовки и патронов
В квартире рыбинского наркоторговца обнаружили более 130 граммов марихуаны