2020-03-10T17:06:47+03:00
Кострома

В Костроме осудили пьяного водителя, который выехал на встречку и врезался в машину с ребенком

Мальчик погиб на месте
Екатерина РЯБЦЕВА
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Суд признал костромича виновнымСуд признал костромича виновнымФото: СУ СКР по Костромской области
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14 сентября 2019 года пьяный водитель Тойоты выехал на встречку на Костромской улице и столкнулся с Ладой. В отечественном автомобиле находилась семья с 8-летним сыном. Мальчик погиб на месте, а его родители получили травмы.

– Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю города Костромы, – пояснили в ведомстве.

Костромича признали виновным. Он отправится за решетку исправительной колонии на 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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