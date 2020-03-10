В Костроме осудили пьяного водителя, который выехал на встречку и врезался в машину с ребенком

14 сентября 2019 года пьяный водитель Тойоты выехал на встречку на Костромской улице и столкнулся с Ладой. В отечественном автомобиле находилась семья с 8-летним сыном. Мальчик погиб на месте, а его родители получили травмы.

– Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю города Костромы, – пояснили в ведомстве.

Костромича признали виновным. Он отправится за решетку исправительной колонии на 8 лет.