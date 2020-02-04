В Ярославле медицинские маски продают за 919 рублей

Ярославцы на волне паники, связанной с короновирусом, стали частыми гостями аптечных пунктов. Но добыть обычные медицинские маски оказалось не так-то просто. Корреспондент КП-Ярославль отправилась в ближайшую от редакции аптеку, чтобы проверить: не напрасно ли горожане паникуют в соцсетях?

Что по ценам

Средство защиты купить удалось, но цена у комплекта одноразовых масок оказалась космической – 99 рублей. На сайте, который в режиме онлайн показывает наличие медикаментов во всех аптеках города, сказано четко и ясно: маски имеются в ста семидесяти двух аптеках города, а их цена варьируется от 5 до 919 рублей. Кстати, за нереально низкую стоимость в 5 рублей осталось всего три маски на весь Ярославль, и, вероятнее всего, к вечеру их уже не будет. За 698-750 рублей можно приобрести детские маски с рисунком. Сейчас они продаются лишь в двадцати четырех аптеках, и в наличии имеется от одной до пяти штук. На настоящий момент самая дорогая маска в городе стоит 919 рублей. Цена выросла на глазах, стоило просто обновить страницу.

Наименования медицинских масок, цены и количество аптек, где их можно купить/ФОТО: med.yar.ru

Таким образом, средняя стоимость этого востребованного сейчас товара составляет 230 рублей, но в тридцати аптеках по-прежнему можно купить комплект, заплатив за него от 25 до 50 рублей.

В аптеке и в соцсетях

В аптеке на Октябрьской площади фармацевт заверила нашего корреспондента, что у них дефицита пока нет.

– Люди приходят, покупают, сейчас, правда, осталось всего пара упаковок, но маски нам регулярно привозят, – говорит сотрудница аптеки. – А вот фильтрующих масок и масок-респираторов нет, разобрали.

А вот в соцсетях волнения не прекращаются.

– Решила подстраховаться заранее и приобрести в аптеке медицинские маски для себя и своей семьи. Но не тут-то было. Их нет. Это как? Куда делись? Когда будут в продаже? По каким ценам? Сразу возникло множество вопросов к департаменту здравоохранения Ярославля и области, – пишет Елена.

И с этим столкнулась не только она. Еще одна читательница рассказала, что утром пыталась купить средства индивидуальной защиты в аптечной сети на проспекте Фрунзе, но, увы, ничего не осталось.

Мы спросили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и фармации, почему горожанам затруднительно приобрести обычные медицинские маски по нормальной, а не космической цене.

– Мы не производим и не продаем маски, спрашивайте в аптеках, – так ответили на наш вопрос в ведомстве.

Антимонопольная служба в деле

В пресс-службе УФАС России по Ярославской области подтвердили, что ведомству пришло поручение мониторить наличие средств индивидуальной защиты и предупреждать их дефицит. На 5 февраля в правительстве запланировано оперативное совещание с представителями Росздравнадзора, оптовыми поставщиками масок и представителями аптек.

Вот такая неоднозначная ситуация. Где-то есть за кругленькую сумму, а где-то шаром покати. Продолжая тему, жители города вспомнили, как сами изготавливали маски на уроках труда. Может, самое время найти марлю, вату, ножницы и вперед!

Если вы оказались в числе везунчиков и вам удалось купить маски по адекватной цене, не забывайте их менять. На упаковке написано, что изделие обеспечивает высокий уровень фильтрации от бактерий только на два часа. То есть, в течение рабочего дня вам понадобится минимум четыре маски.