В Ивановской области при пожаре погиб 9-летний мальчик

Трагедия случилась в деревне Ярышево Гаврилово-Посадского района. Дом № 8 по улице Ерзовка вспыхнул 23 января около половины двенадцатого ночи. Когда пожарные прибыли на место, здание было полностью охвачено огнем.

Из горящего дома удалось спастись только хозяйке. С ожогами женщину доставили в больницу. Ее 9-летний сын погиб внутри.

Одна из версий – неисправность печи, однако, однозначно говорить о причинах несчастья можно будет только после экспертиз.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности».