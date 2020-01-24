2020-01-24T17:19:31+03:00
Иваново

В Ивановской области при пожаре погиб 9-летний мальчик

Следственный комитет проводит проверку
Роман РЫЖИКОВ
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ГУ МЧС по Ивановской областиГУ МЧС по Ивановской области
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Трагедия случилась в деревне Ярышево Гаврилово-Посадского района. Дом № 8 по улице Ерзовка вспыхнул 23 января около половины двенадцатого ночи. Когда пожарные прибыли на место, здание было полностью охвачено огнем.

Из горящего дома удалось спастись только хозяйке. С ожогами женщину доставили в больницу. Ее 9-летний сын погиб внутри.

Одна из версий – неисправность печи, однако, однозначно говорить о причинах несчастья можно будет только после экспертиз.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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