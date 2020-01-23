В Иванове женщина умерла после косметической процедуры

В одном из салонов красоты Иванова произошло ЧП: скончалась 50-летняя клиентка. Женщина перенесла операцию, но через несколько часов скончалась в палате под наблюдением медперсонала. По факту трагедии СУ СК по Ивановской области возбудило уголовное дело.

- Назначены необходимые экспертизы, изъята документация, подтверждающая оказание центром медицинских услуг погибшей, а также применявшиеся в ходе оказания медицинских услуг препараты, - сообщили в ведомстве.