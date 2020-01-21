В Ивановской области перевернулся школьный автобус: четыре подростка в больнице

Во вторник, 21 января, на трассе Ростов – Иваново -Нижний Новгород, в районе поселка Михалево Ивановской области, перевернулся школьный автобус. 63-летний водитель «Газели» пошел на обгон, когда 19-летний парень на «Рено Меган», двигавшийся в попутном направлении, не справился с управлением и догнал микроавтобус.

После столкновения машина с детьми перевернулась в кювет. На старенькой «Газели» шестеро школьников ехали на соревнования по баскетболу из села Новое Леушино в село Ново -Талицы на соревнования по баскетболу. Когда произошло ДТП, водители обеих машин кинулись вытаскивать детей из перевернувшегося автобуса. На помощь им пришли и проезжавшие мимо автомобилисты. Четверо подростков в возрасте от 15 до 16 лет попали в больницу с различными травмами.

Фото: УМВД по Ивановской области

Заместитель главврача ОДКБ Олег Тарасов сообщил, что дети находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы.

По факту ДТП прокуратура начала проверку. Под прицел попали и школа, и подрядчик, обслуживающий данный участок дороги.