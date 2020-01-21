2020-01-21T18:10:02+03:00
Иваново

В Ивановской области перевернулся школьный автобус: четыре подростка в больнице

Прокуратура проводит проверку
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Школьники ехали на соревнования по баскетболу, но по пути попали в серьезную аварию. Фото: УМВД по Ивановской областиШкольники ехали на соревнования по баскетболу, но по пути попали в серьезную аварию. Фото: УМВД по Ивановской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 января, на трассе РостовИваново -Нижний Новгород, в районе поселка Михалево Ивановской области, перевернулся школьный автобус. 63-летний водитель «Газели» пошел на обгон, когда 19-летний парень на «Рено Меган», двигавшийся в попутном направлении, не справился с управлением и догнал микроавтобус.

После столкновения машина с детьми перевернулась в кювет. На старенькой «Газели» шестеро школьников ехали на соревнования по баскетболу из села Новое Леушино в село Ново -Талицы на соревнования по баскетболу. Когда произошло ДТП, водители обеих машин кинулись вытаскивать детей из перевернувшегося автобуса. На помощь им пришли и проезжавшие мимо автомобилисты. Четверо подростков в возрасте от 15 до 16 лет попали в больницу с различными травмами.

Фото: УМВД по Ивановской области

Фото: УМВД по Ивановской области

Заместитель главврача ОДКБ Олег Тарасов сообщил, что дети находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы.

По факту ДТП прокуратура начала проверку. Под прицел попали и школа, и подрядчик, обслуживающий данный участок дороги.

21.01.2020_ДТП со школьным автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Перерывы чемпионата нашему «бронепоезду» не на пользу
В Ярославле начался суд по падению снежной глыбы на женщину
Ярославские энергетики заменили более полутысячи ламп уличного освещения в областном центре
В этом году в Ярославской области в первый класс пойдет 15 тысяч детей
Ярославна отдала деньги первому встречному с сайта знакомств
Ярославль принимает участие в конкурсе за звание самого узнаваемого города страны
Запись первоклассников в рыбинские школы начнется 25 января
В Ярославской области на левом берегу Тутаева открылась государственная аптека
В Ярославской области кафе, где продавали алкоголь без лицензии, грозит многомиллионный штраф
25 января в музей-заповедник Ярославля будет бесплатный вход
В Ярославле арестовали двух серийных воров
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
25 января ярославские студенты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
Ледоход в середине января: невероятно красивое и редкое явление сняли в Ярославле