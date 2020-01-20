2020-01-20T17:34:01+03:00
Иваново

В Кинешме пожилой водитель сбил двух 14-летних девочек

Подростков доставили в больницу, а на дедушку составили протокол
Роман РЫЖИКОВ
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За три дня 10 ДТП с пострадавшимиЗа три дня 10 ДТП с пострадавшимиФото: Мария ЛЕНЦ
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17 января в Кинешме Ивановской области произошло ДТП с участием двух малолетних пешеходов. Около 17:20 на улице Красноветкинской две 14-летние девочки попали под колеса «семерки». Отечественной легковушкой управлял 74-летний мужчина. Он не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходе, в результате чего пострадали дети.

Подростков доставили в центральную районную больницу с ранами и ушибами. На дедушку составили протокол. Он был трезв и попросту не успел среагировать на дорожную ситуацию.

Еще одна несовершеннолетняя пострадала в Кохме – 16-летнюю девушку сбил молодой мужчина на иномарке. Ребенок отделался ушибом голени.

Всего же за минувшие три дня в Ивановской области произошло десять ДТП, в которых пострадали люди

ИСТОЧНИК KP.RU

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