В Кинешме пожилой водитель сбил двух 14-летних девочек

17 января в Кинешме Ивановской области произошло ДТП с участием двух малолетних пешеходов. Около 17:20 на улице Красноветкинской две 14-летние девочки попали под колеса «семерки». Отечественной легковушкой управлял 74-летний мужчина. Он не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходе, в результате чего пострадали дети.

Подростков доставили в центральную районную больницу с ранами и ушибами. На дедушку составили протокол. Он был трезв и попросту не успел среагировать на дорожную ситуацию.

Еще одна несовершеннолетняя пострадала в Кохме – 16-летнюю девушку сбил молодой мужчина на иномарке. Ребенок отделался ушибом голени.

Всего же за минувшие три дня в Ивановской области произошло десять ДТП, в которых пострадали люди