Пожар в Вичуге унес жизни четырех человек

Ночью 17 января, около 1:25, в Вичуге, на улице Клубной вспыхнул дом № 8. Когда пожарные приехали на место, дом уже был охвачен огнем. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек: троих мужчин и одной женщины. Среди них был 41-летний хозяин жилища, личности остальных погибших устанавливаются.

По факту гибели людей следственный комитет начал доследственную проверку. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. До того, как случился пожар, компания распивала спиртное.