В Иванове полицейские прикрыли поставку столичного героина

Ивановские наркополицейские приостановили поставку героина в регион. Правоохранители повязали двоих гостей из ближнего зарубежья, которые привозили в областной центр наркотики из столицы. Сами торговцы смерти проживали в Московской области, а распространяли вещество посредством закладок.

Молодого человека и девушку поймали с поличным. При себе у дилеров было 249 граммов героина. Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. За решеткой они рискуют провести до двадцати лет – именно такой срок им светит согласно статье, по которой на них завели уголовное дело.