2020-01-15T14:47:59+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: в Ярославской области планируется увеличение количества бюджетных мест в ВУЗах

Губернатор прокомментировал послание Владимира Путина Совету Федерации
Роман РЫЖИКОВ
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По словам губернатора, главная задача вузов – подготовить грамотных специалистов, востребованных, прежде всего, в родном регионеПо словам губернатора, главная задача вузов – подготовить грамотных специалистов, востребованных, прежде всего, в родном регионеФото: Олег УКЛАДОВ
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Количество бюджетных мест в ВУЗах региона может увеличиться. Губернатор Ярославской области прокомментировал слова президента России Владимира Путина в послании Совету Федерации о необходимости найти применения выпускникам высших учебных заведений на местах.

- Планируется увеличить количество бюджетных мест и серьезно заняться развитием высших учебных заведений с участием работодателей. Главная задача вузов – подготовить грамотных специалистов, востребованных, прежде всего, в родном регионе, - заявил губернатор.

По словам Миронова, в Ярославской области эта задача решается успешно: выпускники технических университетов полностью готовы к работе на производстве. Кроме того, организовано целевое обучение медицинским профессиям.

Также, отметил губернатор, идет работа по созданию регионального научно-образовательного центра, где предприятия и ВУЗы смогут взаимодействовать друг с другом напрямую и постоянно.

- Университеты получат доступ к материально-техническим базам промышленных предприятий, студенты - стажировки и дальнейшее трудоустройство, - заявил Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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