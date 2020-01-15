Дмитрий Миронов: в Ярославской области планируется увеличение количества бюджетных мест в ВУЗах

Количество бюджетных мест в ВУЗах региона может увеличиться. Губернатор Ярославской области прокомментировал слова президента России Владимира Путина в послании Совету Федерации о необходимости найти применения выпускникам высших учебных заведений на местах.

- Планируется увеличить количество бюджетных мест и серьезно заняться развитием высших учебных заведений с участием работодателей. Главная задача вузов – подготовить грамотных специалистов, востребованных, прежде всего, в родном регионе, - заявил губернатор.

По словам Миронова, в Ярославской области эта задача решается успешно: выпускники технических университетов полностью готовы к работе на производстве. Кроме того, организовано целевое обучение медицинским профессиям.

Также, отметил губернатор, идет работа по созданию регионального научно-образовательного центра, где предприятия и ВУЗы смогут взаимодействовать друг с другом напрямую и постоянно.

- Университеты получат доступ к материально-техническим базам промышленных предприятий, студенты - стажировки и дальнейшее трудоустройство, - заявил Дмитрий Миронов.