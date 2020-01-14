2020-01-14T17:56:35+03:00
Иваново

Жестокий убийца заплатит родителям своей мертвой жены больше миллиона рублей

В Вичуге мужчина раскромсал пьяную жену за то, что она пила, не работала и обзывалась
Роман РЫЖИКОВ
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В Ивановской области состоялся суд над 40-летним жителем Вичуги. Мужчину признали виновным в убийстве жены. Его он совершил с особой жестокостью в ночь на 11 августа прошлого года. Мужчина буквально раскромсал супругу ножом из-за неаккуратно пророненного слова.

Муж с женой находились у себя дома, оба были пьяные, когда между ними вспыхнула ссора. Кстати, именно алкоголь стал ее причиной: мужчину не устроило, что его женщина употребляет спиртное, к тому же нигде не работает. В ходе конфликта глава семьи нанес не меньше десяти ударов чем-то тупым по голове, шее, груди и рукам женщины, а так же множественные удары ножом. Не остановился мужчина и после того, как женщина скончалась.

- Приговором суда вичужанину назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, - рассказали в региональном СУ СК. - Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших – родителей убитой – на сумму 1,2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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