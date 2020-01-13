В Иванове актер квеста «Silent Hill» слишком вжился в роль и напугал мужчин

В Иванове участник хоррор-квеста по мотивам фильма ужасов «Silent hill» получил травмы от рук актера. Вернее, если верить пострадавшему, от металлической трубы и ботинок. Якобы, сотрудник квест-комнаты во время игры набросился на участников. Мужчина написал заявление в полицию, снял побои, потребовал компенсацию и извинений от организаторов игры.

СК, тем временем, начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, в соседней, Ярославской области, в прошлом году во время прохождения квеста пострадала 17-летняя девушка. Из-за взрыва петарды она лишилась глаза.