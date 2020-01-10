Пропавший в Иванове четыре дня назад четырехлетний мальчик нашелся в притоне посреди банок пива и спирта

В Иванове четыре дня назад пропал мальчик – ребенка не привили в сад, не было его и у бабушки, а дверь квартиры, где он проживал с родителями, никто не открывал. Тогда соседи забили тревогу и обратились в полицию. Оказалось, не напрасно.

Полицейские прибыли на адрес и, с трудом, но достучались до хозяев.

- Первый вопрос к насквозь пропитому, ничего не соображающему, человеку, - где ребенок? Мальчишка тут же появился из глубины квартиры. На ногах теплые носочки. Худенький, но, вроде, не напуганный и даже, похоже, веселый. Так счастливо найденного мальчишку проводили к соседям, где он тут же получил большое яблоко, - рассказали в полиции.

Внутри все было завалено бутылками из-под пива, раковина переполнена пузырьками от спиртовой настойки.

- Посреди пропахшей спиртным комнаты пластиковое ведро - туда запившие обитатели квартиры опорожняли свои натруженные и уже не принимающие спиртного желудки. На кухне что то дымится... Полицейская "операция" по извлечению мальчика из пьяной квартиры была проведена очень и очень вовремя. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчугана к административной ответственности.