Тропа войны: сосед пристрелил другого за то, что тот закидывал снегом его калитку

Новогодние праздники в Ивановской области стали последними, как минимум, для двух местных жителей. Следователи сообщили, что во время каникул в регионе совершено два убийства – в Шуйском районе и в областном центре.

Четвертого января во время бытового конфликта был зарезан 60-летний мужчина. По предварительным данным, его зарезал сын сожительницы погибшего.

На следующий день, 5 января, в Иванове от огнестрельного ранения погиб 41-летний мужчина. В него выстрелил из ружья сосед, чью калитку погибший закидывал снегом.

Оба подозреваемых заключены под стражу.