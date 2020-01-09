2020-01-09T17:57:56+03:00
Иваново

Тропа войны: сосед пристрелил другого за то, что тот закидывал снегом его калитку

В Иванове с начала года уже совершено два убийства
Роман РЫЖИКОВ
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Ивановец пристрелил соседа, который перекидывал снег на его тропинкуИвановец пристрелил соседа, который перекидывал снег на его тропинкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новогодние праздники в Ивановской области стали последними, как минимум, для двух местных жителей. Следователи сообщили, что во время каникул в регионе совершено два убийства – в Шуйском районе и в областном центре.

Четвертого января во время бытового конфликта был зарезан 60-летний мужчина. По предварительным данным, его зарезал сын сожительницы погибшего.

На следующий день, 5 января, в Иванове от огнестрельного ранения погиб 41-летний мужчина. В него выстрелил из ружья сосед, чью калитку погибший закидывал снегом.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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