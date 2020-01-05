Осторожность не помешает. Как снизить риски во время зимней рыбалки

Но задача здесь - не только хорошо провести время и вернуться домой с приличным уловом, а именно - вернуться домой. Спасатели периодически проводят рейды на водоемах, и рассказывают рыбакам, как избежать опасности, обучают навыкам самоспасения и правилам безопасной зимней рыбалке.

В первую очередь, отправляясь на водоем, уточните прогноз погоды и сообщите родным, где именно вы будете находиться. Обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Лучше выбирать те водоемы, глубина которых не превышает человеческого роста или если есть возможность с глубокого места быстро перейти на отмель, ведущую к берегу.

- определите маршрут движения

- с берега на лед спускайтесь осторожно

- быстро уйдите с места, если из пробитой лунки начинает бить фонтан воды

- если двигаетесь группой, дистанция между рыбаками должна быть 5-7 метров

- не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах и тропинках

- не подходите к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли и воздушные пузыри

- имейте при себе специальные когти (спасалки) – две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или же обычные большие гвозди, соединенные шнуром, ими хорошо цепляться за лед.

Не употребляйте спиртные напитки, отправляясь на рыбалку. Алкоголь притупляет реакцию, не дает адекватно оценивать ситуацию и степень ее опасности, а еще он увеличивает теплоотдачу.

И если вы видите, что погода не радует, останьтесь дома, проведите лучше время с семьей.