2019-12-31T12:26:37+03:00
Общество

Новогодний шопинг. Как ярославцам не попасться на крючок мошенников

Надеемся, что праздничные дни не усыпят вашу бдительность
Полина Вачнадзе
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Удачных онлайн покупок и хорошего новогоднего настроения!Удачных онлайн покупок и хорошего новогоднего настроения!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Основная масса покупок к сегодняшней ночи, наверняка, уже сделана, но впереди Рождество, Старый Новый год, к которым тоже нужно готовиться и покупать подарки. Да и себя порадовать тоже лишним не будет.

Но что делать, если сил ходить по магазина уже нет, а душа требует покупок? Можно перенести шопинг в интернет. Главное, при этом обезопасить свои деньги. Как это сделать, рассказал специалист по кибербезопасности ярославского отделения Цетробанка Андрей Коценко.

- Прежде всего, убедитесь, что вы делаете покупку на официальном сайте магазина. Еще лучше пользоваться уже проверенным интернет-магазином, сохранив его страницу в закладках вашего браузера.

Проверьте наличие символа «замок» и буквы «s» («https») в начале адресной строки браузера, когда посещаете веб-сайт интернет-магазина. Именно эти особенности написания гарантируют, что обмен данными происходит в зашифрованном виде и передаваемая информация защищена. Если вы не обнаружили эти знаки, воздержитесь от финансовых операций на выбранном сайте.

- Переходить по ссылкам из писем и СМС-сообщений о суперскидках небезопасно. Вы можете ошибиться, приняв полученный адрес за ссылку на известный вам сайт магазина. Один из популярных способов мошенничества – создание двойников официальных ресурсов. Их адреса могут отличаться буквально на одну букву, поэтому обмануться легко. Такой сайт только имитирует интернет-площадку продавца и создан для того, чтобы украсть персональные данные посетителей и получить доступ к их деньгам на банковской карте. Не вводите никаких личных данных, пока не убедитесь, что это не инструмент мошенников.

- Для онлайн-покупок лучше всего использовать личный гаджет с обновленной антивирусной программой, которая обязательно предупредит, если вы зашли на потенциально опасную страницу в интернете. Создайте надежные и уникальные пароли для каждого приложения или сайта, на котором используете онлайн-оплату. А вот применять для операций с финансами публичные Wi-fi сети нельзя, это чревато потерей денег. Также для безопасных покупок в интернете лучше иметь дополнительную карту и вносить на нее лишь сумму, необходимую для оплаты предстоящей покупки, либо использовать так называемую «виртуальную карту».

- Если вы решили приобрести или продать что-то на сайте объявлений, будьте внимательны. Часто мошенники обманывают доверчивых граждан, когда представляются покупателями или продавцами. Например, вас могут попросить перевести аванс за приобретаемый товар, а когда это требование будет выполнено, «продавец» просто исчезнет. Не менее распространены случаи мошенничества при покупке – злоумышленники сами настойчиво предлагают перевести задаток и под этим предлогом просят конфиденциальные данные карты, уверяя, что без них отправить деньги невозможно. Как только вы назовете запрашиваемую информацию такому продавцу, с вашей карты будут списаны деньги. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации!

Соблюдайте эти простые правила. Удачных онлайн покупок и хорошего новогоднего настроения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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