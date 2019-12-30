2019-12-30T15:47:33+03:00
Иваново

Ивановский суд оштрафовал на три миллиона фирму, поставлявшую без лицензии алкоголь в ирландский паб

Директору ООО внесено представление
Роман РЫЖИКОВ
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Деньги оказались приоритетнее документовДеньги оказались приоритетнее документовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ивановская прокуратура вместе с полицией решила проверить, какой алкоголь поставляют в местный ирландский паб. Вернее, правоохранители захотели изучить документы ООО, которое поставляет в заведение спиртное. Оказалось, документы у компании «Приоритет» не в приоритете.

Проверка показала, что общество с ограниченной ответственностью не имело лицензии на услуги подобного рода. Тогда директоры внесли представление об устранении нарушения закона. А чтобы другим было неповадно, да и сами бизнесмены своих ошибок не повторяли, оштрафовали на три миллиона рублей.

- Акт прокурорского реагирования рассмотрен, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Ивановской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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