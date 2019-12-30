Ивановский суд оштрафовал на три миллиона фирму, поставлявшую без лицензии алкоголь в ирландский паб

Ивановская прокуратура вместе с полицией решила проверить, какой алкоголь поставляют в местный ирландский паб. Вернее, правоохранители захотели изучить документы ООО, которое поставляет в заведение спиртное. Оказалось, документы у компании «Приоритет» не в приоритете.

Проверка показала, что общество с ограниченной ответственностью не имело лицензии на услуги подобного рода. Тогда директоры внесли представление об устранении нарушения закона. А чтобы другим было неповадно, да и сами бизнесмены своих ошибок не повторяли, оштрафовали на три миллиона рублей.

- Акт прокурорского реагирования рассмотрен, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Ивановской области