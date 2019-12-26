В Ивановской области поймали педофила, который 13 лет безнаказанно насиловал детей и снимал порно

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела 49-летнего жителя Кохмы. Мужчина 13 лет насиловал детей, снимал детское порно и распространял эти материалы в интернете. Жертвам извращенца не было и 14 лет. Весь ужас продолжался с 2005 по 2018 год. Педофил действовал на территории Ивановской и Мурманской области. Всего установлено 59 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности.

-По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.