2019-12-26T17:35:45+03:00
Иваново

В Ивановской области поймали педофила, который 13 лет безнаказанно насиловал детей и снимал порно

Мужчину обвиняют в 59 эпизодах
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина снимал детей и распространял видео в интернетеМужчина снимал детей и распространял видео в интернетеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ивановской области завершено расследование уголовного дела 49-летнего жителя Кохмы. Мужчина 13 лет насиловал детей, снимал детское порно и распространял эти материалы в интернете. Жертвам извращенца не было и 14 лет. Весь ужас продолжался с 2005 по 2018 год. Педофил действовал на территории Ивановской и Мурманской области. Всего установлено 59 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности.

-По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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