Как на ладони. Какие запрещенные предметы с помощью инроскопов нашли полицейские в багаже ярославцев

Вот уже пять месяцев на вокзале Ярославль-Главный работают интроскопы – рентгенотелевизионные установки, которые позволяют распознавать потенциально опасные предметы в багаже пассажиров. Как теперь проходят досмотр пассажиры, какие вещи находят в их багаже и в полной ли мере обеспечена безопасность на вокзале, рассказал начальник подразделения полиции по охране общественного порядка Северного ЛУ МВД России на транспорте Евгений Лилеев.

- К интроскопам в аэропортах все давно привыкли. Как отреагировали ярославцы на такой доскональный досмотр на вокзале?

- Понятно, что устройства установлены для безопасности, в том числе и каждого отдельно взятого пассажира, но многие воспринимают это как ущемлением их прав. Поэтому и возмущаются до сих пор, когда просишь пройти досмотр. Горьким опытом никто не научен. Некоторые говорят, вы других досматривайте, а я понятно, что нормальный, ничего не пронесу и вообще – пенсионер. Но шаблона террориста не существует, никому нельзя доверять в этом вопросе.

Лично мне кажется, что лучше потратить несколько минут, но, находясь на вокзале, быть в твердой уверенности, что здесь действительно безопасная зона. Поэтому просим граждан отнестись с пониманием и приходить не к самой отправке поезда.

- Но ведь осмотр занимает не так много времени.

- Да, на ленту ставится сумка, она проходит через рентген, просвечивается содержимое и оператор по цвету и форме предметов определяет, что везет человек: разрешенные предметы или взрывчатые вещества, металл, оружие и так далее. Буквально несколько минут на все требуется.

- За 5 месяцев работы много запрещенных предметов изъяли?

- 23 предмета, запрещенные к свободному обороту: 11 ножей, 9 кастетов, 2 газовых пистолета без разрешения на ношение и 1 боевой патрон. Многие, кстати, не знают, что везут холодное оружие. Бывает, что покупают ножи в обычных магазинах, не номерные, а экспертиза устанавливает, что по всем признакам это – холодное оружие.

- Но берут же ножи, чтобы продукты в поезде резать.

- Такие, конечно, не изымаем, их провозить можно. Есть признаки холодного оружия, их порядка 10, если пассажир сомневается, лучше посмотреть их.

Из тех, кого мы задержали, практически все попадали под действие административного законодательства, но на трех человек были возбуждены уголовные дела за изготовление либо сбыт запрещенных предметов.

Тяжело приходится с кастетами, некоторые так сделаны, что по внешнему виду не сразу поймешь, что это. А когда вкладываешь в руку, получается устройство для нанесения точечных ударов.

- И как специалисты их определяют?

- На то они и специалисты, которые прошли специальный курс обучения, сдали экзамен, получили лицензию и несут персональную ответственность вплоть до административной за неисполнение в полной мере своих обязанностей.

- Еще впору активного использования рамок вставал вопрос – как быть людям с кардиостимуляторами и тем, у кого спицы после переломов. С интроскопом та же история? Людям, на всякий случай, лучше носить с собой справку от врача?

- Да, справку лучше взять, чтобы не было никаких проблем. Безопасность на железнодорожном транспорте по уровню доходит до авиа. Надеюсь, что скоро на всех вокзалах будет такой же пропускной режим, как и в аэропортах.

- Сейчас инроскопы стоят на всех входах в вокзал Ярославль Главный?

- И на входах, и на выходе. Оборудовано три пропускных пункта: два в основном здании и один – в, так называемом, старом. Но на этом обеспечение безопасности на объекте не заканчивается. У полицейских имеются прибора Вираж-ВВ, которые могут по пыли на объекте определить наличие в воздухе взрывчатых веществ. Есть средства, которые через стекло определяют, взрывоопасна ли жидкость внутри тары. Много всего есть в арсенале… Но все требует больших финансовых вложений.