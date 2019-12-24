Топил и не давал спать: 26-летний изверг издевался над падчерицей в Иваново

Несколько месяцев 26-летний мужчина издевался над маленьким ребенком. 6-летнюю падчерицу мужчина систематически бил, не давал ей спать, топил в ванной, всячески оскорблял и издевался.

- Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следователями собраны исчерпывающие доказательства совершенного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.