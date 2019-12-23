2019-12-23T23:45:04+03:00
Иваново

Житель Ивановской области убил дочь своей сожительницы ради пары ноутбуков

Мужчина заколол молодую маму отверткой прямо у нее дома
Роман РЫЖИКОВ
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На теле женщины обнаружили не менее 17 колотых ранНа теле женщины обнаружили не менее 17 колотых ранФото: Роман РЫЖИКОВ
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58-летнего жителя Шуи Ивановской области осудили за зверское убийство молодой женщины. В ноябре прошлого года мужчина напал на 27-летнюю девушку прямо в ее квартире, где она проживала с малолетним ребенком. Жертвой садиста стала дочь его же сожительницы. Именно она рассказала мужчине, что ее дочь недавно продала автомобиль...

Злоумышленник знал, что днем в квартире кроме девушки и ее маленького ребенка никого нет. Надев маску с прорезями для глаз и вооружившись отверткой, мужчина ворвался внутрь и стал избивать свою жертву. Потом он затолкал молодую маму в ванную комнату и 17 раз ударил ее отверткой в шею и туловище. Истекая кровью, она умерла на месте.

Когда с хозяйкой было окончено, грабитель начал искать деньги, но так ничего и не нашел. Вместо этого, мужчина взял с собой два ноутбука и два сотовых, и скрылся.

Жестокий преступник услышал приговор. Он проведет в колонии строгого режима 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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