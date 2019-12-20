2019-12-20T16:57:03+03:00
Кострома

Снял квартиру, делал тайники и размещал рекламу в месседжерах: костромич в одиночку сделал себе наркобизнес

У него в квартире нашли почти 400 граммов солей, гашиша и таблеток на 1 миллион рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Среди клиентов наркодилера были только проверенные людиСреди клиентов наркодилера были только проверенные людиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Костромская полиция задержала 30-летнего местного жителя, который в одиночку придумал преступную схему по реализации наркотиков. Мужчина снял в Заволжском районе города квартиру, куда привозил заказанные через интернет наркотики. После этого он фасовал их в нужных дозах и сам доставлял в тайники.

В одном из месседжеров бизнесмен распространял заманчивую рекламу растительных веществ и синтетических смесей.

Среди клиентов наркодилера были только проверенные люди. И работал он только по 100% предоплате.

Костромича выследили и задержали прямо в тот момент, когда он оставлял закладку. В машине у задержанного нашли 66 свертков с наркотиками. Все вместе они весили 47,6 граммов. В съемной квартире полиция обнаружила еще почти 400 граммов солей, гашиша и сильнодействующих таблеток на 1 миллион рублей.

В ходе обыска у бизнесмена нашли 140 симкарт, 100 договоров на услуги связи и 9 банковских карт.

– В настоящее время костромич заключен под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – В отношении него возбужден целый ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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