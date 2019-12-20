В Ивановской области утонули 18-летняя девушка и ее брат-первоклашка

По факту гибели 18-летней девушки и ее семилетнего брата в Ивановской области следственный комитет проводит доследственную проверку. Трагедия случилась в Приволжске в четверг, 19 декабря в вечернее время.

По предварительной информации, сестра забирала младшего брата из спортивной секции. Погода в этот день была ужасная, поэтому ребята хотели сократить путь домой по льду через реку Шачу. Девушка с ребенком провалились в воду. К несчастью, они не смогли спастись.