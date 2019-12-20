2019-12-20T16:46:32+03:00
Иваново

В Ивановской области утонули 18-летняя девушка и ее брат-первоклашка

Трагедия произошла в Приволжске
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Следственный комитет проводит доследственную проверкуСледственный комитет проводит доследственную проверкуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По факту гибели 18-летней девушки и ее семилетнего брата в Ивановской области следственный комитет проводит доследственную проверку. Трагедия случилась в Приволжске в четверг, 19 декабря в вечернее время.

По предварительной информации, сестра забирала младшего брата из спортивной секции. Погода в этот день была ужасная, поэтому ребята хотели сократить путь домой по льду через реку Шачу. Девушка с ребенком провалились в воду. К несчастью, они не смогли спастись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Фрунзенском Ярославля начали строить новую школу
На время автокарнавала в Ярославле ограничат движение
В Ярославской области в ДТП погибли три человека
5 килограммов рыбы или один сом: что должны знать ярославские рыбаки о новых ограничениях
В Ярославле на Звездной улице дерево упало на машину
В Ярославской области у должника-строителя арестовали коллекцию монет стоимостью 1 миллион рублей
В ярославской школе ученицы избили 12-летнюю девочку
15-летний школьник из Рыбинска совратил первоклассницу и первоклассника
«Волшебный троллейбус» в Ярославле сделает 27 дополнительных рейсов
В Ярославле люди добираются до поликлиники через грязь, освещая путь фонариками
Ярославец пытался перебросить в колонию «соль» и героин с помощью рогатки
В каких районах Ярославской области начнется строительство газопроводов
Новая рыбинская школа с лифтами и хоккейным кортом строится быстрее, чем запланировано