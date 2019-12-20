«Изделия для специальных надобностей»: в Рыбинске продают игрушки для взрослых сударынь и сударей

Этот секс-шоп в Рыбинске и раньше привлекал к себе много внимания. Как можно пройти мимо заведения с вывеской «Интим. Заточка коньков»? Но теперь арендаторы, кажется, ориентируются не просто на зевак, а на самых настоящих сударей и сударынь. «Изделия для специальных надобностей» - такая таблица в стиле застройки 19-начала 20 веков украсила магазин сами знаете чего.

Все дело в том, что городская администрация пообещала предпринимателям субсидии, если они сменят «новые» вывески на «старые». Их приводят в старом центре города к единому стилю с 2018 года, чтобы создать в Рыбинске настоящий музей исторических вывесок под открытым небом.

- Субсидии простимулируют предпринимателей к разработке и замене информационных конструкций на соответствующие стилю исторической части города, - рассказала и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

Бизнесмены смогут получить обратно 50% от потраченных денег, но не более 20 тысяч рублей. Бюджет, в отличии от изделий, не резиновый.

В любом случае, секс-шоп остался в выигрыше - фото уже разлетелись по интернету, сделав заведению неплохую рекламу. Иначе, как объяснить то, что дозвониться до них так и не удалось? Наверное, отбиваются от клиентов.

- Классная вывеска: сразу и не поймешь, а что в этом магазине продают, глядишь и зайдешь ради любопытства, - написала Аннет Никольская под фото в группе «Подслушано в Рыбинске».

Впрочем, с девушкой согласны далеко не все – интим, по их мнению, вполне естественная, а не специальная «надобность». Пользователи предложили альтернативное название – «Изделия для плотских утех». Но, согласитесь, в нем совсем нет никакой интриги…