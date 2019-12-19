В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

В четверг, 19 декабря, в Ивановской области школьный автобус попал в ДТП. В поселке Селезнево в Комсомольском районе перевернулся «ПАЗ», в салоне которого находилось 10 учеников. Дети из деревни Бутово ехали в село Седельницы. До пункта назначения оставалось около двух с половиной километров, когда случилась авария.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Машину развернуло, после чего произошло опрокидывание. К счастью, дети не пострадали, так как все были пристегнуты. За ними приехал другой автобус и благополучно доставил до места назначения Сопровождающий школьников взрослый отделался легкими ушибами.

По факту ДТП проводится проверка.