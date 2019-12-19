2019-12-19T11:17:18+03:00
Иваново

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

В салоне находилось 10 детей, все они были пристегнуты ремнями безопасности
Роман РЫЖИКОВ
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Никто из школьников не пострадал. Фото: УМВД по Ивановской областиНикто из школьников не пострадал. Фото: УМВД по Ивановской области
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В четверг, 19 декабря, в Ивановской области школьный автобус попал в ДТП. В поселке Селезнево в Комсомольском районе перевернулся «ПАЗ», в салоне которого находилось 10 учеников. Дети из деревни Бутово ехали в село Седельницы. До пункта назначения оставалось около двух с половиной километров, когда случилась авария.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Машину развернуло, после чего произошло опрокидывание. К счастью, дети не пострадали, так как все были пристегнуты. За ними приехал другой автобус и благополучно доставил до места назначения Сопровождающий школьников взрослый отделался легкими ушибами.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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