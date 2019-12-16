2019-12-16T12:50:32+03:00
Общество

Как Новый год встретят в районах Ярославля

Сегодня о новогодних программах рассказали на общегородском совещании
Полина Вачнадзе
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ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии ЯрославляФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля
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Основные гуляния, конечно же, пройдут в Кировском районе, на Советской площади. 15 декабря здесь открылись Центральный каток и Резиденция Деда Мороза. Она готова принимать гостей в субботы и воскресенья, а также во все дни школьных каникул.

17 декабря в 13.00 на Советской площади всех ярославцев ждет в гости Дед Мороз из Великого Устюга. До трех часов дня он будет поздравлять ребятню, играть с ними в подвижные игры и раздавать небольшие, но приятные подарки.

- 27 и 28 декабря пройдет Фестиваль уличных игр «Игра на все времена». Гости смогут поучаствовать в традиционных, исторических и современных играх разных народов, таких как, русская лапта, игры викингов, керлинг, шорт-хоккей. Площадка будет с 12 до 16 часов, - рассказала заместитель мэра города по социальной политике Елена Новик.

Но самое главное событие на Советской площади состоится, конечно, в ночь с 31 декабря на 1 января. С 16 часов начнутся массовые катания на Центральном катке и продлятся они до часа ночи. А концертная программа под названием «Однажды дважды в Новый год!» стартует в 22 часа, в 00.05 всех ждет праздничный фейерверк. Гулять и веселиться можно будет до половины третьего. Для ярославцев выступят Маргарита Суханкина и группа «Республика».

В Дзержинском районе точками притяжения в новогоднюю ночь станет Парк Победы на Ленинградском проспекте и площадь перед молодежным центром «Красный Перевал – 1». Там пройдут концерта, подвижные игры для детей и взрослых, конкурсы и спортивные мероприятия.

Отметить наступающий и уже наступивший 2020-ый можно будет в парках, скверах и у торговых центров – там также организуют праздничные гулянья. Конкурсы и игры организуют и во дворах брагинцев – там установят елки, которые украсят игрушками, сделанными воспитанниками детских садов и учащимися школ. Среди них, говорят, есть чуть ли не произведения искусства и управляющие компании стоят в очереди, чтобы повесить лучшие именно на свои елки.

Жители Заволжского района, кому не хочется спокойно сидеть за столом, могут отметить наступивший новый год у ДК «Гамма», ДК «Энергетик» или в зоне отдыха «Карпаты». Праздник начнется в час ночи и продлится до 3.30. А еще гулянья на протяжении всех дней отдыха будут проходить во дворах и на тех же «Карпатах» - там, по словам представителей районной администрации, праздничные мероприятия будут чуть ли не каждый день.

В Ленинском районе будут две главные елки: одну уже установили в госпиталя ветеранов, чему несказанно рады местные детишки, вторая ель уже на этой неделе появится в парке «Юбилейный».

А еще одну новогоднюю красавицу поставят на площади Юности.

Не отстают Красноперекопский и Фрунзенский районы. В новогоднюю ночь повеселиться можно будет у ДК «Нефтяник», в сквере на улице Стачек,57, дискотека пройдет у ДК «Радий» и ДК «Судостроитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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