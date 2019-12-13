2019-12-13T11:37:28+03:00
Происшествия

«Рука с малышкой осталась в автобусе, а я на улице»: в Ярославле молодая мама пострадала по вине водителя общественного транспорта

Девушка ищет свидетелей ДТП
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: девушка получила ушиб левого коленного сустава/ФОТО: Любовь Л.ФОТО: девушка получила ушиб левого коленного сустава/ФОТО: Любовь Л.
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В четверг, 12 декабря, около 16 часов Любовь с дочкой ехали в автобусе № 9 в сторону ж/д вокзала Ярославль-Главный. Дочка маленькая, еще сидит в коляске.

Автобус остановился у ДК «Добрынина» и молодая мама стала выходить, держа в одной руке коляску, а в другой – ручку малышки. Водитель не заметил пассажиров, закрыл дверь и продолжил движение. Одна половина тела девушки оказалась на улице вместе с коляской, а рука с дочкой остались в автобусе. Ребенок закричал. Другие пассажиры тоже. Любовь очень испугалась, и сначала не почувствовала боли. Проехав пару метров, автобус остановился, открыл двери и уехал.

Рядом стояли сотрудники ДПС. Девушка подошла к ним, они нарисовали схему ДТП и предложили зафиксировать повреждения. Любовь отвела дочку к няне и поехала в больницу. На рентгене все подтвердилось: ушиб левого коленного сустава.

Вернувшись на место случившегося к ДПСникам, которые все запротоколировали, уже со справкой, девушка встретилась с водителем того автобуса. У него своя версия случившегося.

– Он сказал, что я вышла из транспорта с коляской, он меня видел, а вот маленького ребенка я якобы сама забыла в автобусе, – вспоминает Любовь.

Девушка не хочет крови и мести, а просит читателей КП-Ярославль найти свидетелей, чтобы привлечь безответственного водителя к административному наказанию.

– Штрафа и лишения прав будет достаточно, он же все-таки покинул место ДТП, – говорит девушка.

Если вы были свидетелем происшествия 12 декабря около 16 часов у ДК «Добрынина», позвоните по телефону 8-961-161-81-11 или в редакцию КП-Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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