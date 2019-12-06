2019-12-06T18:18:29+03:00
Общество

Бить во все колокола. Ярославские депутаты хотят запретить продажу жевательных смесей с никотином

Обращение по этому вопросу уже подготовлено для передачи в федеральный парламент
Полина Вачнадзе
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Документ устанавливает запрет на продажу некурительных смесей. ФОТО: Ярославская областная думаДокумент устанавливает запрет на продажу некурительных смесей. ФОТО: Ярославская областная дума
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В последнее время большую популярность у подростков, да и у взрослых людей приобрели некурительные табачные смеси. «Курят» таким образом везде, где нельзя достать обычную сигарету: в клубах, ресторанах, поездах и самолетах. Казалось бы, человек не нарушает закон и при этом получает необходимую ему дозу никотина. Но не все так просто на самом деле.

Главный компонент здесь – никотин, но его содержание в несколько раз больше, чем в обычной сигарете, поэтому и никотиновую зависимость смесь вызывает очень быстро. Кроме того, этот табак крайне канцерогенен и во много раз увеличивает риск инсультов и инфарктов.

Какие могут быть последствия употребления бездымного табака? Да самые разные. Из легких: заболевания носоглотки, аллергии, никотиновая зависимость, передозировка с непредсказуемыми последствиями. А еще – повышается риск заболеть раком глотки, полости рта, поджелудочной железы, пищевода, легких, не говоря уже об инфаркте или инсульте.

И если взрослые люди могут оценить степень этого риска и осознать последствия, то подростки, подверженные больше моде, чем заботе о своем здоровье, считают, что их это никогда не коснется. Не удивительно, что родители, педагоги и другие неравнодушные люди начали бить тревогу.

И не безрезультатно. Реализация так называемых «снюсов» уже запрещена на законодательном уровне, очередь за их аналогами. Ярославские парламентарии предлагают запретить продажу различных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и любые его производные. Но чтобы предложение обрело форму закона, необходимо внести изменения в статью 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Этот более чем актуальный вопрос обсуждался сегодня в региональном заксобрании на заседании комитета по здравоохранению. И проект постановления, предназначенный для федеральных депутатов, был поддержан. Документ устанавливает запрет на оптовую и розничную продажу на территории страны некурительных смесей, где имеется никотин или его производные.

- В настоящее время в законодательстве образовался определенный пробел, и в широкой продаже появились различные никотиновые жевательные смеси. В настоящее время они приобрели большую популярность среди молодых людей и даже школьников. Это не может не вызывать беспокойство, - отметил заместитель председателя думы Антон Капралов. - Поэтому мы считаем, что крайне важно предпринять меры, устранив законодательную лазейку для производителей и продавцов подобных изделий.

Инициативу поддержали и другие депутаты.

- Зачастую в этих смесях содержится даже не табак, а химия. Именно поэтому отчасти удается производителям и продавцам обходить существующие нормы закона. Надо принимать это обращение, и вообще бить во все колокола, заниматься решением проблемы, - подытожил председатель комитета Юрий Филимендиков.

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