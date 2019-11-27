Костромские следователи ищут пропавшего подростка с татуировками тигра и змеи

Костромские следователи разыскивают 16-летнего воспитанника «Родничок». Центр располагается в поселке Караваево Костромского района.

Конев Вячеслав ушел оттуда 22 ноября 2019 года около 18 часов. Через три дня он вышел на связь с сотрудником центра и сказал, что находится в квартире знакомых в Костроме. Адрес не назвал и больше не звонил.

Мальчик зарегистрировал в поселке Вохма Костромской области. Он выглядит на свой возраст, среднего роста, полный. Волосы короткие, темные.

На теле есть татуировки. На шее с правой стороны черно-белое изображение змеи, на левом предплечье рисунок тигра.

Вячеслав был одет в спортивный костюм «Найк» и темно-синие кроссовки с красной полоской.

Если вы что-нибудь знаете, звоните в Костромской межрайонный следственный отдел – 8-967-680-94-13 или 02.