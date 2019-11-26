В Ярославле завершилась "ПроеКТОриЯ-2019"

В этом году на мероприятие приехало 500 школьников-абитуриентов из 80 регионов страны, в сопровождении педагогов и… родителей. Мамы и папы здесь не просто так. Ведь «ПроеКТОриЯ» – это форум профессиональной навигации, и часто родители принимают окончательные решения при выборе профессии для своих детей.

Для того, чтобы рой беспокойных мыслей немного стих, и картина прояснилась, организаторы форума «ПроеКТОриЯ» решили сделать мам и пап участниками форума. В этом году их не так много, но они есть. Педагоги и родители надеются, что «первая ласточка» станет доброй традицией, и поможет семьям легче пережить нелегкий этап самоопределения.

Почему у Поколения Z нельзя отбирать гаджеты

– Тут я увидела столько новых направлений в профессиях будущего, и поняла, что без совместной системы «школа-родитель» ничего не получится. Посетила интересные тренинги, которые реально помогают общаться со взрослым ребенком, – делится Татьяна Кисс, мама участника Ромы Морозова. – Особенно понравился лекторий о нюансах общения с Поколением Z. Не думала, что этим детям нужно всего 8 секунд, чтобы заинтересоваться какой-то темой. Если этого не случилось, то не случится уже никогда. Это новые люди, которые живут в информационном пространстве. Мы, родители, все время боремся с гаджетами, отбираем у них телефоны, и подсовываем книги, а они остро нуждаются в мультимедийном контенте. Нельзя ограничивать. И тут я это четко поняла.

Айтишник или военный?

А еще мама Ромы воспользовалась инновационной разработкой, которая называется «Примерочная профессий». Специальный алгоритм, учитывая личные качества человека, его предпочтения по условиям работы (экстремальные задачи, работа на природе или в команде), ценности и навыки, выдает несколько специальностей, которые подходят школьнику.

– Я могла бы быть СММ-менеджером, – смеется Татьяна.

Кстати, в рейтинге «Примерочной» самыми популярными профессиями, которые алгоритм предложил участникам форума, стали программисты, журналисты и военнослужащие.

Идейный наставник – талантливые дети

Марина Низохина – провинциальный учитель лицея для одаренных школьников. Она приехала на форум профессиональной навигации из Смоленска.

– Со мной здесь два моих ученика. Один из них разработал сайт «Я буду» – это такая необычная система профориентации. У нас в регионе, как и в других российских провинциях, есть проблема миграции кадров. Ребята, которые заканчивают школу, уезжают и поступают в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Мы, учителя Смоленска, считаем, что причина в том, что наши дети просто не знают о крутых предприятиях в городе. Местах, где хорошие зарплаты и где приличные условия труда. И еще есть весомые плюсы: отсутствие пробок и мама рядом. Для этого мы с ребятами придумали систему, в рамках которой запустили «День теней». В специальном «тиндере» они знакомятся со специальностью, ее хард и софт скиллсами, а потом, по итогу, выбирают предприятие, и в течение 4-6 часов ходят за специалистами, внимательно смотрят за тем, что они делают, – рассказывает Марина Петровна. – Мой второй мальчик сделал несколько проектов в области медицины. Мы с ребятами были приятно удивлены, что у них получилось попасть в те направления, которые им интересны.

Ребята решали кейсы, ходили на лекции и заводили нужные знакомстваФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Глобальные вызовы современности

В этом году программу форума построили вокруг 6 глобальных вызовов, которые стоят перед нашей страной – это «Экология», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность», «Культурный код».

Последнее тематическое направление появилось только в этом году.

– Мы с ребятами пытались разобраться, каким образом, и с помощью каких технологий и историй формулируется современный культурный код человека, родившегося и живущего в России. В первую очередь, там оказались кейсы от госкорпорации «Роскосмос», потому что космонавтика является той сверхидеей, вокруг которой в 20 веке собирались разные люди разных профессий. Через нее мы самоопределяемся как нация, – поделился декан направления «Культурный код» Александр Чикуров.

Также на этом направлении был представлен кейс от музея Победы на Поклонной горе, где школьникам предлагалось переосмыслить существующую экспозицию, и понять, каким образом можно заново «переоткрыть» музей, чтобы он стал актуален и интересен новому поколению.

– Еще один кейс, с которым работали участники, основан на понимании и переживании того, что такое русский язык, – продолжает Александр. – Детям предложили разработать принт и пройти полный цикл от точки вдохновения до точки конечного результата. Работы получились достаточно интересные. Там и сказочные мотивы, вязь славянского шрифта, и даже немного космоса.

Открытый урок завершился сентиментальным телемостом с президентомФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Делу время, лекциям – час

Четыре дня школьники не только работали с кейсами потенциальных работодателей – ведущими российскими компаниями, но и посещали TED-лекции крутых спикеров, среди которых писатель Сергей Минаев, космонавт Сергей Крикалёв, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский и другие гости форума «ПроеКТОриЯ».

Сентиментальный телемост

В завершении форума к образовательному процессу присоединился президент России Владимир Путин. Он провел телемост и ответил на вопросы ребят. Самый частый и сложный был про самоопределение. Первое лицо смущался и романтично вспоминал, как начинал свой длинный путь.