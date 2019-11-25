Студент из Костромской области угнал «пятнашку", чтобы прокатить девушку

В воскресенье днем, 24 ноября, владелец ВАЗ-2115 припарковал своего железного коня рядом с офисом. Ключи от машины он непредусмотрительно оставил в замке зажигания, но периодически смотрел в окна и контролировал автомобиль.

В какой-то момент мужчина услышал визг тормозов угоняемой машины и тут же позвонил в полицию.

На всех постах и нарядах Сусанинского района и Костромы стали караулить преступника. Спустя время его задержали в областном центре. Угонщик превышал скорость, гнал на красный, не справился с управлением и учинил аварию.

Правоохранители установили, что совершил такое легкомысленное преступление студент буйского колледжа. В тот день он приехал к девушке в Сусанино, а когда пара нагулялась по окрестностям, то решила угнать машину, чтобы рвануть в Кострому.

– В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, а также составлены протоколы об административных правонарушениях по фактам пренебрежения правилами дорожного движения, – пояснили в ведомстве.