Как ярославцы покорили Полярный Урал

Представители Ярославского областного отделения Русского географического общества вместе с группой лыжников из Ухты отправились в тренировочный поход на Полярный Урал, чтобы покорить пик Полярный.

Группа состояла из тринадцати человек. Самому младшему исполнилось 18 лет, а самому опытному – 69.

Поход начался с ж/д станции "Полярный Урал"/ФОТО: Илья Дианов

Заряженные и оптимистичные ребята высадились на железнодорожной станции «Полярный Урал», недалеко от столба «Европа-Азия». Они хотели сразу двинуться в путь, но начало сильно мести, поднялся ветер до 20 метров в секунду и получилось пройти не более километра. Разбили лагерь, встали на ночевку.

Пять минут и снова в путь/ФОТО: Илья Дианов

К утру погода изменилась, появились просветы. Мороз крепчал. Ртуть в термометре упала до -35 градусов. Несмотря на экстремальные погодные условия, группа отправилась в горы по берегу реки Собь. В пути лыжники устроили небольшой привал у памятника погибшим от лавины туристам. Трагедия случилась в 1988 году. Почтили память, пошли дальше.

Памятник туристам, погибшим во время лавины в 1988 году/ФОТО: Илья Дианов

После этого ярославцы и ухтинцы двинулись в район перевала Каровый, но, не дойдя километр, устали и разбили лагерь.

Утром полные сил лыжники пошли на восхождение на пик Полярный, и преодолели высоту в 1254 метра. Покорить горную вершину получилось в течение светового дня.

Снежные горы и никакой связи с внешним миром/ФОТО: Илья Дианов

Потом они вернулись в лагерь, а на следующее утро собрались дойти до перевала Каровый. Горный ветер был не согласен с их планами и усилился до 40 метров в секунду. Начался настоящий буран. Туристы приняли решение вернуться в лагерь, собрать его и отправится в сторону станции.

Селфи Ильи Дианова

Возвращение было тяжелым, в пути лыжников застала непогода. Уже на станции они узнали, что по местности прошло штормовое предупреждение.

И все-таки поход состоялся, и вершила была покорена. Без связи и в экстремальных погодных условиях ярославцы провели 5 дней.