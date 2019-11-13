В Костромском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
Рядом лежало ружье и стоял автомобиль
Следователи проводят проверкуФото: СУ СКР по Костромской области
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Днем 12 ноября в поле недалеко от поселка Паточного завода следователи обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением груди. Рядом с 47-летним погибшим лежало охотничье ружье и стоял автомобиль.
– Следствием проводятся проверочные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе, проверяется версия, что смерть мужчины наступила в результате самоубийства, – прокомментировали случившееся в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.
ИСТОЧНИК KP.RU