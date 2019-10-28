Ярославцы просят губернатора закрыть асфальтобетонный завод на берегу Волги

Жизнь жителей поселка Парково в Ярославле кардинально изменилась в июне этого года. Как рассказывают люди, на смену тихому и спокойному быту, чистому воздуху пришел… асфальтобетонный завод.

- Его установили на территории Речного порта со стороны левого берега в непосредственной близости от нашего поселка. В июне прошли испытания, а с июля завод заработал в полную силу. Как понимаете, дорог у нас сейчас строится много, потребность в асфальте огромная, поэтому работы шли и днем, и ночью, даже без перерывов на выходные. Шум и зловония, исходящие круглые сутки, сделали нашу жизнь невыносимой, - рассказывает житель Парково Сергей Поздняков.

Люди начали бить тревогу, причем, не просто жалуясь на внезапно изменившуюся жизнь друг другу и ближайшему окружению, а атакуя письмами и просьбами всевозможные инстанции. Писали в департамент охраны окружающей среды и природопользования региона, в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Ярославской и Костромской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ушли письма и в Ярославскую природоохранную прокуратуру.

Но, по словам местных жителей, никаких мер принято не было. Приехали проверяющие, сделали замеры выбросов в воздух и сказали, что «ничего смертельного нет». На ближайшие несколько месяцев для поселка наступила передышка. До марта-апреля следующего года они могут дышать спокойно, чуть ли не в прямом смысле этого слова. Установка прекратила свою работу: сезон строительства дорог подошел к концу, потребности в продукции нет. Активные заволжане надеются, что к началу нового сезона они смогут исправить ситуацию и вернуть себе чистый воздух и спокойный сон.

- У нас имеется информация, что завод этот работает без каких-либо разрешительных документов. Руководство просто арендовало землю в тихом месте и поставило там установку, - говорит Сергей Константинович. – Мы, жители поселка, связываем бездействие контролирующих органов только с одним фактом: завод принадлежит компании ООО «Профиль-плюс», директором которой является депутат муниципалитета Ярославля.

Понимая, что своими силами не справляются, жители Парково написали письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

- Мы, жители нашего поселка на 205 домов, а это и многодетные семьи, и ветераны Великой Отечественной войны и труда, очень переживаем за такое отношение к нам, нашим семьям, нашим детям. Экологически чистый поселок из-за размещения асфальтобетонного завода превращается в опасное для жизни и здоровья место, тем более, что рядом находится городская зона отдыха «Прусовские карьеры», - пишут главе региона ярославцы.

Они просят Дмитрия Миронова вмешаться в сложившуюся ситуацию и обязать руководителей соответствующих исполнительных органов провести проверку законности действий должностных лиц и самого депутата, допустивших установку завода без расчета санитарно-защитных норм в водоохранной зоне Волги, рядом с жилыми домами.

- То, что сделано, на наш взгляд, не соответствует новой экологической модели развития региона, - считает Сергей Поздняков.

КП-Ярославль обратилась к депутату муниципалитета города. Ждем его ответ.