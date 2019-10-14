В Костромской области 8-летний мальчик погиб под кирпичными завалами недостроя

13 октября три брата – два родных и двоюродный, пошли гулять на заброшенную стройку в поселке Талица Вохомского района. Мальчишки взяли ломы и стали искать металл. Слабая полуразрушенная стена обрушилась и придавила 8-летнего малыша. Он погиб на месте. Второго ребенка врачи увезли с травмами, а младший из братьев не пострадал.

–П о факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Разрушенные гаражи уже долгое время были в аварийном состоянии, и попасть туда мог кто угодно.

Следователи уже осмотрели место трагедии, запросили характеристику на семью детей. Также нужно выяснить, кому принадлежит опасная постройка.