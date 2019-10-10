2019-10-10T17:25:25+03:00
Иваново

В Иванове мальчик, которого чуть не растерзали собаки, умер, упав с крыши в свой день рождения

Врачи боролись за жизнь ребенка больше месяца
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчик уже боролся со смертью однажды, но на этот раз не смог победитьМальчик уже боролся со смертью однажды, но на этот раз не смог победитьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ярославу было всего 11 лет. Мальчик упал с крыши четвертого этажа в свой день рождения. Врачи боролись за жизнь ребенка больше месяца, но травмы оказались слишком серьезными… Несколько дней назад ребенка не стало.

Роковой случай произошел 3 сентября на улице 2-1 Талицкой. Школьник гулял с друзьями, пока дома накрывали праздничный стол. Дети забрались на крышу четырехэтажного здания, случилось именно то, чем с детства всех пугают взрослые – именинник сорвался и упал. Взрослые же и оставили доступ на крышу свободным… Но это уже дело следователей.

Мальчик не в первый раз сражался со смертью. В 2017 году на ребенка напала свора бродячих собак. Ярослава жестоко истерзали, жертву голодных псов спас случайный прохожий. После тяжелейших операций и долгого курса восстановления мальчик снова смог радоваться жизни…

Как жаль, что она так рано оборвалась!

ИСТОЧНИК KP.RU

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