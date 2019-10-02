2019-10-02T16:00:40+03:00
Иваново

Русский богатырь с катаной в руках не оставляет шансов овощам

Ивановский мастер меча Сергей Сошенко стал героем телешоу, чтобы вдохновить новых учеников
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Сергей Сошенко/vk.comФото: Сергей Сошенко/vk.com
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Мастер меча и преподаватель техник восточных единоборств Сергей Сошенко из Иванова стал героем популярной передачи «Удивительные люди». 36-летний мужчина продемонстрировал мастерство владения катаной, вслепую уничтожил овощи и оставил обе руки своей молодой супруги в целости и сохранности.

Мастер пришел на проект, чтобы показать всем: настоящие эмоции можно испытывать не только в соцсетях и компьютерных играх, но и изучая, например, боевые искусства.

Приехала на шоу вместе с Сергеем и его жена Юлия. В ее руках русский самурая нашинковал кабачки. Ни одна рука не пострадала.

Мастер меча из Иванова стал участником телепроекта Удивительные люди .Мастер меча из Иванова стал участником телепроекта Удивительные люди .

ИСТОЧНИК KP.RU

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