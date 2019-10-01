Владимир Путин подержал на руках «Ивановскую красавицу-2019» Настю Танасогло

19-летняя Анастасия Танасогло – новоиспеченная «Ивановская красавица». Самую красивую девушку города, студентку ИВГПУ 19 лет назад держал в руках сам президент России Владимир Путин. Правда, 7 марта 2000 года, он был еще будущим президентом, и с рабочим визитом посетил один из роддомов Иванова. Насте было всего два дня, она была самым крупным ребенком. Видимо, поэтому ее и вручили Владимиру Владимировичу.

Фото Владимира Родионова и Сергея Величкина (ИТАР-ТАСС)

- Конечно, сама я этого не помню! – призналась красавица в интервью «Частнику». - В нашей семье этот факт вспоминают обычно на мой день рождения и шутя называют президента моим крестным.

На вопрос, хотела бы она встретиться со своим «крестным» лично, девушка смеется: кто бы не хотел пообщаться с президентом?

Но еще больше Настя хочет получить водительские права, выучить несколько иностранных языков, иметь домик у моря или озера и быть лучшей копией себя.