Бывших главу и замглавы Шилыковского сельского поселения признали виновными во взяточничестве

Скупой, как известно, платит дважды. Ивановские чиновники прочувствовали пословицу на себе. Только вместо «дважды» заплатили за свою жадность многократно. Речь идет о бывшей главе Шилыковского сельского поселения Лежневского района Ивановской области и ее заместителе. Суд признал их виновными во взяточничестве…

Оказалось, в январе прошлого года замглавы получил от главврача одного из областных медучреждений деньги за покровительство – в селе Шилыково он взял в аренду помещение, чтобы создать там филиал своего учреждения. Деньги – «знак благодарности» за оказанное содействие и создание благоприятных условиях. Жалкие сто тысяч рублей замглавы поделил со своей начальницей пополам.

В итоге бывшая начальница получила штраф полмиллиона рублей, а ее зам – без четверти миллион.