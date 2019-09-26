2019-09-26T17:57:17+03:00
Иваново

Бывших главу и замглавы Шилыковского сельского поселения признали виновными во взяточничестве

За свою жадность они заплатили во много раз больше
Роман РЫЖИКОВ
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Они небескорыстно помогли врачу из областного центраОни небескорыстно помогли врачу из областного центраФото: Олег ЗОЛОТО
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Скупой, как известно, платит дважды. Ивановские чиновники прочувствовали пословицу на себе. Только вместо «дважды» заплатили за свою жадность многократно. Речь идет о бывшей главе Шилыковского сельского поселения Лежневского района Ивановской области и ее заместителе. Суд признал их виновными во взяточничестве…

Оказалось, в январе прошлого года замглавы получил от главврача одного из областных медучреждений деньги за покровительство – в селе Шилыково он взял в аренду помещение, чтобы создать там филиал своего учреждения. Деньги – «знак благодарности» за оказанное содействие и создание благоприятных условиях. Жалкие сто тысяч рублей замглавы поделил со своей начальницей пополам.

В итоге бывшая начальница получила штраф полмиллиона рублей, а ее зам – без четверти миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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