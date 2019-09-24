2019-09-24T20:14:12+03:00
Иваново

В Приволжске пьяная студентка ночью брала штурмом супермаркет

Охранники сработали оперативнее
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Наверное, утром было стыдноНаверное, утром было стыдноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Любви, как говорится, все возрасты покорны. В том числе, когда речь идет о любви к алкоголю. А еще говорят, что любовь сводит с ума. Это, по всей видимости, и произошло с 20-летней жительницей Приволжска, которая приняла на грудь и средь ночи отправилась штурмовать супермаркет.

Сигнализация сработала в торговой точке на улице Льнянщиков в поздний час. Но охрана не дремлет: на сигнал прибыли росгвардейцы и застали сорвиголову врасплох – та даже ноги сделать не успела.

Раньше 20-летняя девушка в полицию не попадала. Все бывает в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле за аварию с пострадавшим осудили пьяного водителя
Двое собутыльников в Данилове до смерти избили третьего
Стоимость проезда для пенсионеров в Ярославле тоже увеличится
Ярославцев, имеющих противопоказания к вождению авто, хотят лишить прав
В Ярославле задержали парня, который расплатился в магазине поддельными деньгами
В Ярославле состоялось открытие ХХ Международного волковского фестиваля
Теплу быть! В Ярославле затопили котельные
В Ярославле на проспекте Ленина машина сбила пенсионерку
Насмешили всю страну: названия двух ярославских деревень могут быть признаны самыми веселыми в стране
В Ярославской области пропал молодой мужчина в футболке с волками и татуировкой на левой руке
Вроде не сезон: житель Рыбинска украл из подъезда велосипед
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе»
Не трамвай, объедет. Иномарка на рельсах угодила в жесткое ДТП
Ярославец выпивал с девушкой и украл у нее дорогой телефон
В Ярославле задержали двух парней с 103 свертками с гашишем
В Ярославской области начался сбор налогов с жителей
В России составили рейтинг благосостояния: на каком месте жители Ярославской области
«Джокеры» переиграли «Локомотив»
Мэрию Ярославля обязали чистить сточные воды
Как таких земля носит? В Ярославле вынесли приговор подонку, который ограбил инвалида, ранил ребенка и ради развлечения убил человека с тростью