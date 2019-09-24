В Приволжске пьяная студентка ночью брала штурмом супермаркет

Любви, как говорится, все возрасты покорны. В том числе, когда речь идет о любви к алкоголю. А еще говорят, что любовь сводит с ума. Это, по всей видимости, и произошло с 20-летней жительницей Приволжска, которая приняла на грудь и средь ночи отправилась штурмовать супермаркет.

Сигнализация сработала в торговой точке на улице Льнянщиков в поздний час. Но охрана не дремлет: на сигнал прибыли росгвардейцы и застали сорвиголову врасплох – та даже ноги сделать не успела.

Раньше 20-летняя девушка в полицию не попадала. Все бывает в первый раз.