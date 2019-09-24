2019-09-24T18:03:53+03:00
Общество

В мэрии ожидают отток пассажиров с городского транспорта после повышения проезда

Власти Ярославля рассказали, как в таких условиях они намерены повышать прибыль муниципальных перевозчиков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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После подорожания проезда в муниципальном транспорте, часть пассажиров явно переметнутся на маршрутки.После подорожания проезда в муниципальном транспорте, часть пассажиров явно переметнутся на маршрутки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти рассчитывают, что после подорожания проезда ярославские транспортные предприятия увеличат свои доходы примерно на 150 миллионов рублей в год. Соответственно эту сумму мэрия планирует сэкономить в бюджете. На ПАТП-1, по прикидкам, должно прийтись 58 миллионов, на «Яргорэлектротранс» - 62 миллиона. Эти деньги руководство города планирует оставить транспортникам – на покупку новой техники, повышение зарплаты сотрудникам, развитие маршрутной сети и другие нужды. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 24 сентября сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

- А вы в курсе, что после подорожания проезда в 2017 году предприятия вместо 90 миллионов, на которые тогда рассчитывали, заработали всего 40 миллионов? - обратился к нему депутат Валерий Байло. – Сейчас транспортная сеть города заточена на частников. Они могут довезти пассажиров из одного конца города в другой без пересадок. И это будет дешевле, чем на муниципальном транспорте.

- Мы разбирались в той ситуации. Мною приведены расчеты уже с учетом оттока пассажиров на первоначальном этапе, - объяснил Волканевский.

На что тогда рассчитывают власти? В мэрии надеются, что постепенно частные перевозчики тоже начнут повышать стоимость проезда – мол, топливо и запчасти дорожают для всех.

- Также наша задача – сделать муниципальный транспорт более комфортным и безопасным, - добавил Волканевский.

Кроме того, доля перевозок муниципальном транспортом будет увеличиваться. Уже с 2020 года в Ярославле начнут менять маршрутную сеть, постепенно делая маршруты муниципального транспорта более удобными. А с 2021 года, когда у города начнут массово заканчиваться договора с частными перевозчиками, перекроят и их маршруты, заполняя большую часть транспортом, работающим по регулируемому властями тарифу.

Все это, по прикидкам специалистов из мэрии, в итоге количество пассажиров, пользующихся именно городским транспортом должно увеличиться.

Кстати, грядущее с 1 октября подорожание проезда до 28 рублей - явно не последнее. Власти не отрицают, что дорожать проезд будет и в дальнейшем. Единственное, что пообещали - попытаются избегать таких резких скачков, как в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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