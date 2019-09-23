2019-09-23T17:08:55+03:00
Кострома

Костромская область стала лидером по росту зарплат в стране

За первое полугодие 2019 года получки жителей региона стали на 14,7% больше
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Доходы костромичей растут быстрее всех в стране.Доходы костромичей растут быстрее всех в стране.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Костромская область заняла первое место среди регионов России по росту зарплат в первом полугодии 2019 года. Соответствующий анализ провели специалисты агентства «РИА Рейтинг», ссылаясь на данные Росстата.

Оказалось, что за первые шесть месяцев этого года средняя зарплата в Костромской области увеличилась на 14,7%. Это абсолютный рекорд. Средние цифры по России гораздо меньше – 7,1%.

Впрочем сама сумма средней зарплаты, которую получают работники региона не слишком большая – 26900 рублей. Во многих регионах цифры куда больше. Например, в Магаданской области – 77839 рублей, в Москве – 79535 рублей, в соседней Вологодской области – 33336 рублей. А в среднем по России – 40203 рубля.

Также исследователи оценили и покупательскую способность доходов жителей - отношение величины зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Костроме оно составило 1,9 при общероссийском показателе в 2,53.

Кстати, самая маленькая прибавка по зарплате оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе – всего 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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