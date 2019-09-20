В Костромской области при пожаре пострадала мать с пятью детьми. Происшествие случилось в ночь на 20 сентября в деревне Бабаево Нерехтского района. Деревянный дом, в котором жила многодетная семья, сгорел полностью. Женщина и дети попали в больницу с ожогами разной степени. Известно, что у мамы есть еще двое детей, которые в момент пожара были на учебе.

- Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Утром 20 сентября губернатор Костромской области Сергей Ситников провел рабочее совещание с представителями профильных органов власти, в ходе которого были поставлены задачи по оказанию помощи пострадавшей семье.

Департаменту по труду и социальной защите населения поручено обеспечить детей всем необходимым, в том числе, одеждой и школьными принадлежностями, а также отработать вопросы с предоставлением семье временного жилья. Перед департаментом здравоохранения поставлены задачи по своевременному и качественному оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Сегодня в Нерехтский район выехали представители администрации области, чтобы на месте отработать вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки многодетной семье. На месте пожара также работают дознаватели и специалисты МЧС, чтобы установить причины пожара.