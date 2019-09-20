2019-09-20T14:02:15+03:00
Происшествия

Ярославцы хотели увеличить кэшбек по карте – но лишились денег: полиция назвала номер телефона, с которого мошенники обманывают клиентов известного банка

На удочку аферистов попались даже сами банкиры
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Полиция предупредила ярославцев о новом виде мошенничества.Полиция предупредила ярославцев о новом виде мошенничества.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Правоохранители Ярославля бьют тревогу: в городе появился новый вид мошенничества. За два дня, 18-19 сентября, в полицию обратились уже десять пострадавших. Суммы ущерба составили от 2700 до 630000 рублей.

- Все пострадавшие являются клиентами одного из банков. Причем двое - сотрудники этого банка, - рассказали в УМВД России по Ярославской области. - По телефону всем им поступал телефонный звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником банка. Далее позвонивший называл клиента по имени отчеству и предлагал оформить кредитную карту с повышенным лимитом, установить повышенный «кэшбек» от магазинов-партнеров или увеличить процент по вкладу. В ходе беседы их убеждали назвать реквизиты банковской карты и секретные смс-коды. После этого злоумышленники получали доступ к деньгам на картах людей, в том числе и кредитным.

Правоохранители подозревают, что произошла «утечка» базы данных клиентов банка. В полиции назвали телефонный номер, с которого поступали звонки - 8(495)008-59-94. Но предупредили, что номер может быть изменен злоумышленниками.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся проверки, - сообщили в региональном УМВД.

В полиции еще раз напомнили ярославцам, что сотрудники банков никогда не выспрашивают информацию о реквизитах банковской карты, секретных кодах. В случае, если вам поступил такой звонок – ни в коем случае не выполняйте действий с банковской картой, телефоном по указаниям третьих лиц, кем бы они не представились, немедленно прекращайте разговор. Не переходите по ссылкам, которые приходят в сообщениях.

Если вас обманули, обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту, и в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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