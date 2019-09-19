В Иванове ожидаются заморозки: 126 детских садов уже подключили к отоплению

По данным МЧС по Ивановской области 20-22 сентября ночью и утром в Иванове в областном центре ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.

Между тем, в учреждения соцсферы города уже начало поступать отопление. По сообщению администрации города Иванова, батареи нагрелись уже в 126 детских садах. С проверкой в дошкольные учреждения выехал заместитель главы администрации Алексей Мягков и начальник управления образования Елена Арешина. В частности, они посетили детский сад №15 на улице Арсения. Тепло в дошкольное учреждение начало поступать утром 19 сентября. Температура в садике сейчас составляет 21-22 градуса.

- Подготовка дошкольных учреждений к отопительному сезону была своевременно завершена, и они получили необходимые «паспорта готовности». Дня назад мы приезжали в детские сады и проводили мониторинг температурного режима. Он соответствовал нормативным требованиям. Сегодня утром температура в группах была на два-три градуса ниже нормы, но сейчас мы видим, что здесь поддерживаются комфортные условия, - отметила Елена Арешина.

Решение о начале отопительного сезона в детских садах было принято 18 сентября. В 2018 году отопление объектов социальной сферы началось с 27 сентября, а теплоснабжение многоквартирных домов стартовало с 1 октября.