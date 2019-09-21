2019-09-21T12:38:25+03:00
Происшествия

В Крыму четырехлетней девочке из Ярославля лошадь раздробила лицо

Ребенок чудом остался жив
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Маленькая Варя чудом осталась жива после нападения лошади. Фото: предоставлено семьей сайту crimea.kp.ru.Маленькая Варя чудом осталась жива после нападения лошади. Фото: предоставлено семьей сайту crimea.kp.ru.
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Происшествие случилось неделю назад. Но четырехлетняя Варя до сих пор лежит в больнице. Она с мамой и папой приехала в Крым из Ярославля еще в августе. 15 сентября собирались уезжать домой. Но перед отправлением на родную землю решили проехать через Байдарскую долину.

- Остановились в селе Колхозное, места очень красивые, - рассказал КП-Крым отец девочки Сергей Смирнов. - Спустились к озеру, поели бутербродов. А потом пошли по деревянной дорожке, где гуляли три лошади. Захотели их погладить и сфотографироваться.

Тут один из пасущихся жеребят лягнул малышку, видимо, опрометчиво подошедшую к животному сзади. В итоге Варю увезли в больницу с рваными ранами и многооскольчатым переломом правой части лица. Хирурги успешно провели ей сложную операцию. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. А вот шрам у девчушки, скорее всего, останется на всю жизнь.

Уезжая на отдых к мюрю Смирновы не знали, что он закончится несчастным случаем. Фото: предоставлено семьей сайту crimea.kp.ru.

Уезжая на отдых к мюрю Смирновы не знали, что он закончится несчастным случаем. Фото: предоставлено семьей сайту crimea.kp.ru.

Инцидент произошел на территории гостевого дома, куда лошади забрели с соседней конефермы. За ними никто не присматривал. Но и нормальных ограждений, которые бы стали препятствием для лошадей, вокруг гостевого дома не было.

Сейчас Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводит проверку по факту травмировании ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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