2019-09-19T17:35:10+03:00
Кострома

Костромской полицейский спас женщину в Сочи

Анатолия Чистякова наградили за отзывчивость
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Начальник УМВД по Костромской области Вадим Казьмин вручил главному медику региональной полиции заслуженную награду. Фото: УМВД по Костромской области.Начальник УМВД по Костромской области Вадим Казьмин вручил главному медику региональной полиции заслуженную награду. Фото: УМВД по Костромской области.
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Эта история еще одно подтверждение, что полицейский – для многих представителей этой профессии не просто запись в трудовой книжке, а настоящее призвание. Долг по защите людей большинство правоохранителей исполняют не только в рабочее время. Один из таких настоящих полицейских - начальник медико-санитарной части УМВД России по Костромской области Анатолий Чистяков.

Этим летом мужчина отдыхал в одном из оздоровительных учреждений МВД в Сочи. В один из дней, купаясь в море, он обратил внимание на женщину, которая, как ему показалось, плыла на одном месте.

- Спустя некоторое время разобрал среди плеска волн слабые крики о помощи. Бросился на помощь и вытащил выбившуюся из сил пловчиху на берег, - рассказал герой.

Оказалось, женщина попала в сильное течение, справиться с которым самостоятельно не смогла.

Руководство санатория высоко оценило поступок костромича, отметило его активную жизненную позицию и неравнодушие к чужой беде, а также направило благодарственное письмо в адрес начальника УМВД России по Костромской области. Местное УМВД тоже не оставило незамеченным поступок земляка - на оперативном совещании в присутствии руководителей всех служб и подразделений полиции начальник регионального УМВД Вадим Казьмин вручил главному медику костромской полиции заслуженную награду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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